GRABADO el 01-10-2025

El triple desafío del desarrollo sostenible

El triple desafío de América Latina
Menor crecimiento económico y productividad estancada.
La pobreza afecta a casi el 30 de la población en la región (27.6 en Perú).
Una gran biodiversidad, pero también alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos extremos.

La CAF advierte que estos tres retos son clave para construir un futuro sostenible.
¿Qué crees que debería ser la prioridad en nuestra región?

AméricaLatina DesarrolloSostenible Economía Pobreza CambioClimático

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

