GRABADO el 01-10-2025

Así se coordinó la operación internacional contra El Monstruo DESPACHO ROTATIVARPP

La PNP reveló detalles de la captura de Erick Moreno, alias El Monstruo, en Paraguay. El coronel José Manuel Cruz Chamba aseguró que desde 2022 se coordinaba con la policía paraguaya, descartando filtraciones y destacando la cooperación internacional contra el crimen organizado.



Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

