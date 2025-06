GRABADO el 11-06-2025

¡Increíble! Explosión en cerco perimétrico de la Estación Central del Metro de Lima

Un artefacto explosivo fue detonado la madrugada de este miércoles 11 de junio, en las inmediaciones de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, ubicada en el Paseo Colón, en el Cercado de Lima.



La explosión ocurrió alrededor de las 2:15 a.m. en la puerta de ingreso número tres del proyecto, causando daños en la estructura que cubre las obras. Según confirmó el coronel PNP Víctor Meza a RPP Noticias, el suceso afectó la parte inferior de la estructura metálica del cerco perimétrico.



Descartan extorsión y analizan cámaras



La Policía Nacional del Perú (PNP) analiza las cámaras de seguridad de la concesionaria y de la Municipalidad Metropolitana de Lima para identificar a los responsables. El coronel Víctor Meza descartó preliminarmente que el ataque responda a extorsión contra la empresa concesionaria, al no existir alertas o denuncias previas.



Sin embargo, Meza evitó dar más declaraciones para no entorpecer las pesquisas, señalando al citado medio que "No puedo alertar los posibles causantes sobre el camino que está haciendo la Policía".



Descartan personas heridas



La explosión afectó específicamente el cerco de la obra pública, que mantiene cerradas las primeras cuadras del Paseo Colón desde hace meses. Además se confirmó que los daños se limitaron a la infraestructura del perímetro, sin reportar personas heridas.





Ingresa a http://ptv.pe/445225 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 11/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre el cuidado de la piel en hombres.

Carabayllo: Alertan fuga de gas cerca de colegio.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025.

Tomas Gálvez exige su reincorporación al MP tras ser separado por vínculo con Los Cuellos Blancos.

Aprueban amnistía para militares y policías procesados por lucha contra el terrorismo.

Mario Cabani no se presenta ante el Congreso: denuncia amenazas de Dina Boluarte.

Iquitos: Mototaxista honrado devuelve mochila que turista olvidó en su vehículo.

Huaraz: Suspenden búsqueda de montañistas desaparecidos en nevado Artesonraju.

Lurigancho-Chosica: Sereno pierde parte de la oreja izquierda tras operativo.

Refuerzan patrullaje en estación Atocongo tras pelea entre motociclista y mototaxista.

¡Increíble! Explosión en cerco perimétrico de la Estación Central del Metro de Lima .

Alejandro Muñante sobre interpelaciones a ministros: Será pertinente cuando sea necesario.

Diresa Piura confirma caso de Lepra y activan protocolo sanitario.

Terror en la calle Capón: asesinan a hombre frente a su pareja en el Barrio Chino.

Alcalde de Ate defiende retiro de rejas y alega falta de permisos.

Además hoy día 11 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.