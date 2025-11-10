GRABADO el 10-11-2025

¡Todo quedó en cenizas! Así quedó almacén luego de feroz incendio en Chosica

En Chosica, Lurigancho, se registró un incendio de grandes magnitudes que alarmó a los vecinos. Los videos muestran cómo el fuego se expandió rápidamente y causaba deflagraciones. El inmueble afectado por el siniestro fue un almacén, el cual quedó hecho cenizas. También se creía que otras viviendas habían sido afectadas, pero felizmente no fueron perjudicadas por el fuego. Los bomberos permanecieron horas luchando contra las llamas.

Madre y sus dos hijos son asesinados y enterrados en su casa: "Es un hombre muy peligroso".

LATINA NOTICIAS MATINAL - LUNES 10 DE NOVIEMBRE 2025.

"Ellos son de aquí. Asaltan a sus propios vecinos" Sujetos roban a choferes y peatones en Chorrillos.

¡Todo quedó en cenizas! Así quedó almacén luego de feroz incendio en Chosica.

Lo capturan tras extorsionar mototaxistas y felicita al coronel Revoredo: "Lo conozco y lo felicito".

El secretario general de José Jerí que enfrenta 5 carpetas fiscales en curso.

Así se inició el "Negro Marín" en las extorsiones en Lima Norte.

Canciller peruano cuestiona asilo dado por México a Betssy Chávez: "Tomaron una decisión ideológica".

Fiscales se enfrentan a Tomás Gálvez tras cesarlas de sus cargos.

Exministro de Economía sobre Ejecutivo: "Es el guardián de la casa, debe impedir que la saqueen".

México y Perú enfrentados por salvoconducto a Betssy Chávez ¿OEA cambiará posición?.

SIN MEDIAS TINTAS - DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 2025.

¿Por qué no le dan el salvoconducto a Betssy Chávez?.

Fiscales denuncian que fueron removidas de su cargo por investigar al fiscal Tomás Gálvez.

Deporte, música y danzas: Caseritas del mercado celebran con fútbol aniversario de tierra prometida.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

