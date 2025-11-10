Madre y sus dos hijos son asesinados y enterrados en su casa: "Es un hombre muy peligroso"
Un terrible triple asesinato ha conmocionado Huaral. Una madre fue encontrada enterrada junto a sus hijos menores de edad en su casa, 1.80 metros bajo tierra. La familia de la víctima llevaba días sin verla, por lo que deciden ir ahí es cuando se topan con este crimen. El asesino ya confesó lo que hizo.
LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - LUNES 10 DE NOVIEMBRE 2025.
Violento motín en prisión deja más de 30 muertos y varios heridos: Controladas por bandas criminales.
Estaba a punto de llegar a su trabajo: Balean 12 veces a jefe de seguridad de empresa de ladrillos.
AUDIENCIA DE APELACIÓN CONTRA DINA BOLUARTE POR LAVADO DE ACTIVOS.
Vecinos lo acusaban de maltratos y "celos enfermizos": Sujeto mató a su pareja e hijastros en Huaral.
Delincuentes caen tras feroz balacera: Policía encuentra a robacarros en Las Malvinas.
¡La mitad de la avenida se desplomó! Preocupación por más rajaduras en av. Gambetta.
LATINA NOTICIAS MATINAL - LUNES 10 DE NOVIEMBRE 2025.
"Ellos son de aquí. Asaltan a sus propios vecinos" Sujetos roban a choferes y peatones en Chorrillos.
¡Todo quedó en cenizas! Así quedó almacén luego de feroz incendio en Chosica.
Lo capturan tras extorsionar mototaxistas y felicita al coronel Revoredo: "Lo conozco y lo felicito".
El secretario general de José Jerí que enfrenta 5 carpetas fiscales en curso.
Así se inició el "Negro Marín" en las extorsiones en Lima Norte.
Canciller peruano cuestiona asilo dado por México a Betssy Chávez: "Tomaron una decisión ideológica".
Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.
