Este miércoles 23 de octubre, Sporting Cristal y Universitario protagonizarán un vibrante encuentro en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán una victoria crucial para acercarse al título, mientras que Sporting Cristal necesita ganar para seguir en la pelea. ¿Cuál será la sorpresa en las alineaciones de los 'cremas' y 'rimenses' Esto y más en #Líbero.



00:00 Presentación

00:35 Líbero: Portada de hoy

01:20 Universitario vs. Sporting Cristal: ¿Cuáles son sus onces oficiales

05:35 Los convocados de Fabián Bustos

09:40 Universitario vs. Sporting Cristal: Sus últimos partidos

12:20 Torneo Clausura 2024: Lo que le queda a Universitario

14:12 Torneo Clausura 2024: Tabla de posiciones

16:25 Alianza Lima venció a Sports Huancayo

22:10 Fixture: Agenda de hoy

23:41 Despedida



#futbol #liga1 #universitario #torneoclausura #universitariovscristal



