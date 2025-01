El saliente presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, deja el cargo este domingo 5 de enero. Sin embargo, respondió a las pretensiones del Congreso y dejó en claro que el Legislativo no debe elegir autoridades judiciales. “Nosotros ya hemos pasado por ese momento de elegir jueces y fiscales a través del Congreso y me parece que no es lo más apropiado. Sería retroceder. Hoy, la mejor forma es la independencia”, afirmó para La República.



