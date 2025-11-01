GRABADO el 01-11-2025

EXASESOR DE DONALD TRUMP: He visto cualidades para que Keiko sea una presidenta exitosa

Carlos Díaz Rosillo, fundador del Instituto Adam Smith para la libertad económica estuvo en Lima y exasesor del presidente Donald Trump, visitó Perú21TV. Analizó la situación política del país desde una perspectiva internacional y habló de Keiko Fujimori.

p21tv entrevista21

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Cómo crear tu futuro como emprendedor Inés Temple en Ynnovadores.

EXASESOR DE DONALD TRUMP: He visto cualidades para que Keiko sea una presidenta exitosa.

China tiende puentes con Canadá y Japón: la nueva estrategia de Xi Jinping en la APEC.

Cecilia Chacón sobre NUEVA CANDIDATURA DE KEIKO: "Nos enfocaremos en combatir el terrorismo urbano".

¿QUÉ SE SABE DE 3I ATLAS? Un cometa interestelar que ha sorprendido a astrónomos.

Aldo Mariátegui nos habla de su libro sobre la relación entre la KGB y Velasco.

EN VIVO KEIKO FUJIMORI: Presenta su plancha presidencial para las Elecciones 2026.

FISCAL DE CRIMEN ORGANIZADO: "Se ha detenido y procesado a 152 miembros del Tren de Aragua".

¿SUSPENSIÓN DE PEAJES de Rutas de Lima afectará inversiones futura en el Perú?.

ELECCIONES 2026 José Carlos Requena: "La postulación de Keiko ya se veía venir".

De becaria a emprendedora: historia inspiradora de Adriana Villena y Petite Style Emprende Sí o Sí.

Cómo Dentaid impulsa la educación en salud bucal con Walter del Águila Marcas y Mercados.

TRUMP y XI sellan acuerdo clave sobre tierras raras y reducción de aranceles.

Los retos del sistema eléctrico peruano con César Butrón de COES Ynnovadores.

MINJUS: "Si Reniec infringió en la protección de datos, se abrirá proceso disciplinario".

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.