¿QUÉ SE SABE DE 3I ATLAS? Un cometa interestelar que ha sorprendido a astrónomos

El objeto conocido como 3I/ATLAS ha captado la atención de astrónomos y del público en general desde su detección en julio de 2025. Se trata del tercer objeto confirmado procedente del espacio interestelar que atraviesa nuestro vecindario solar, todo lo que se sabe sobre este cometa o nave extraterrestre nos lo cuenta Alvaro Treneman.

