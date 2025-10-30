GRABADO el 30-10-2025

¿SUSPENSIÓN DE PEAJES de Rutas de Lima afectará inversiones futura en el Perú?

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ordenó a la concesionaria Rutas de Lima SAC SUSPENDER el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, tras declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar. Conversamos con Cris Vilchez, periodista de Perú21 sobre este tema.

-

