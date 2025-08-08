GRABADO el 08-08-2025

ATV Noticias Central: Programa del jueves 7 de agosto 2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 8 de agosto de 2025.

Menor que fue reportado como desaparecido ya está con su mamá en Lima.

La Victoria: Denuncian violenta intervención a ambulante frente a su pequeña hija.

Esposa de policía herido en La Victoria: "Su estado es bastante delicado".

SMP: Balean bus de 'El Tigrillo' y matan a cobrador por cupos.

ATV Noticias Central: Programa del jueves 7 de agosto 2025.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 7 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 06 de agosto de 2025.

¡Exclusivo! El testimonio de la doctora que acusó a coronel PNP de doparla y violarla.

Pánico en SJL por rotura de tubería de gas que pasa debajo del río Rímac.

Cajamarca: Cae banda que asaltaban a transeúntes usando una pistola falsa.

Cálidda anunció inicio de trabajos de reparación por fuga de GNV en SJL.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Agosto de 2025.

Bomberos reportaron que fuga de GNV está controlado y no hay riesgo de explosión.

¡Exclusivo! Sereno de SJM patrulla por las noches y siembre el terror robando de día.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

