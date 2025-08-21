GRABADO el 21-08-2025

Hermano de Martín Vizcarra sobre su posible traslado a Lurigancho: Una vez más buscan hacerle daño

La incertidumbre impacta en la familia mientras el exmandatario pide calma.

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas CHOFER BALEADO DURANTE PARO MANEJÓ SOLO HASTA HOSPITAL- ATV.

SJL: Delincuente desvalija auto rompiendo la luna con una piedra.

Carabayllo: Cae "Bomba" mujer que era catalogada como la reina de la droga.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 21 de agosto de 2025.

Hermano de Martín Vizcarra sobre su posible traslado a Lurigancho: Una vez más buscan hacerle daño.

Perú Primero rechaza posible traslado de Vizcarra al penal de Lurigancho.

Tren Lima-Chosica estaría listo en 2025 si se aprueba proyecto urgente.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el paro de transportistas: "No retrocederemos ni un centímetro".

Cámaras captan robo de auto en segundos y crece miedo en Salamanca.

Luis Quispe Candia sobre paro de transportistas: No funciona porque no son propietarios.

Puente Atocongo: ¡Paro de buses no se siente!.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su lasagna al pesto para recordar a su hija Camila.

Sujeto tropieza encima de un fierro enorme, le atraviesa el cuello ¡Y vive para contarlo!.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas CHOFER BALEADO DURANTE PARO MANEJÓ SOLO HASTA HOSPITAL- ATV

video

SJL: Delincuente desvalija auto rompiendo la luna con una piedra

video

Carabayllo: Cae "Bomba" mujer que era catalogada como la reina de la droga

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 21 de agosto de 2025

video

Hermano de Martín Vizcarra sobre su posible traslado a Lurigancho: Una vez más buscan hacerle daño

video

Perú Primero rechaza posible traslado de Vizcarra al penal de Lurigancho

video

Tren Lima-Chosica estaría listo en 2025 si se aprueba proyecto urgente

video

Dina Boluarte se pronuncia sobre el paro de transportistas: "No retrocederemos ni un centímetro"

video

Cámaras captan robo de auto en segundos y crece miedo en Salamanca

video

Luis Quispe Candia sobre paro de transportistas: No funciona porque no son propietarios

video

Puente Atocongo: ¡Paro de buses no se siente!

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 21 de agosto del 2025

video

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 21 de agosto del 2025

video

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su lasagna al pesto para recordar a su hija Camila

video

Sujeto tropieza encima de un fierro enorme, le atraviesa el cuello ¡Y vive para contarlo!

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo