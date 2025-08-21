GRABADO el 21-08-2025

Fe de Erratas CHOFER BALEADO DURANTE PARO MANEJÓ SOLO HASTA HOSPITAL- ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



SJL: Delincuente desvalija auto rompiendo la luna con una piedra.

Carabayllo: Cae "Bomba" mujer que era catalogada como la reina de la droga.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 21 de agosto de 2025.

Hermano de Martín Vizcarra sobre su posible traslado a Lurigancho: Una vez más buscan hacerle daño.

Perú Primero rechaza posible traslado de Vizcarra al penal de Lurigancho.

Tren Lima-Chosica estaría listo en 2025 si se aprueba proyecto urgente.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el paro de transportistas: "No retrocederemos ni un centímetro".

Cámaras captan robo de auto en segundos y crece miedo en Salamanca.

Luis Quispe Candia sobre paro de transportistas: No funciona porque no son propietarios.

Puente Atocongo: ¡Paro de buses no se siente!.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su lasagna al pesto para recordar a su hija Camila.

Sujeto tropieza encima de un fierro enorme, le atraviesa el cuello ¡Y vive para contarlo!.

