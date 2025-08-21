GRABADO el 21-08-2025

Luis Quispe Candia sobre paro de transportistas: No funciona porque no son propietarios

El sistema afiliador limita la capacidad de presión de los gremios.

Cámaras captan robo de auto en segundos y crece miedo en Salamanca.

Luis Quispe Candia sobre paro de transportistas: No funciona porque no son propietarios.

Puente Atocongo: ¡Paro de buses no se siente!.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 21 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su lasagna al pesto para recordar a su hija Camila.

Sujeto tropieza encima de un fierro enorme, le atraviesa el cuello ¡Y vive para contarlo!.

Chofer baleado en pleno paro de transportistas es trasladado para ser tratado con urgencia.

Paro de transportistas: ¿Buses que no han acatado la medida subieron los precios de los pasajes?.

Anitra sobre paro de transportes acatado a medias: "Se callan mientras no les suceda nada".

Chofer es baleado en pleno paro ¡Y tuvo que manejar su bus herido hasta el hospital!.

Paro de transportistas es acatado a medias: Conoce aquí las zonas más afectas por esta medida.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 21 de agosto de 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 20 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 20 de agosto del 2025.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

