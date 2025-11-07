GRABADO el 07-11-2025

Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026 Líbero

¡Atención! Futbolista con pasado en Cienciano del Cusco jugará en Universitario de Deportes el 2026 con el objetivo de luchar por el 'Tetra' y la Copa Libertadores.







Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

REACCIONES de HINCHAS de UNIVERSITARIO tras conseguir el TRICAMPEONATO Líbero.

UNIVERSITARIO sacará brillo a su ESTRELLA DE TRICAMPEÓN ¿Habrá pasillo? Libero.

UNIVERSITARIO VS DEPORTIVO GARCILASO FECHA 18 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

ASÍ LLEGÓ UNIVERSITARIO AL PARTIDO DE PREMIACIÓN ANTE GARCILASO Líbero.

TOTTENHAM VS MANCHESTER UNITED: Hora y canal del partido por PREMIER LEAGUEA Líbero.

Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026 Líbero.

TOLUCA VS AMÉRICA: HORA Y CANAL DEL PARTIDO POR LIGA MX Líbero.

Guadalajara vs Monterrey: Hora y canal para ver el partido EN VIVO por la LIGA MX Líbero.

SELECCIÓN PERUANA anunció lista de convocados ALIANZA LIMA ganó y es Perú 2 Libero.

EL PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA E INTER MIAMI DE MESSI SERÁ EN MATUTE Y NO EN EL NACIONAL Líbero.

MÉXICO COSTA DE MARFIL: dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero.

COLOMBIA EL SALVADOR: dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero.

Campeón en ALEMANIA jugará para ALIANZA LIMA en el 2026 Líbero.

Philipp Eisele, jugador de Frankfurt de Alemania, fue convocado a la selección peruana Líbero.

UNIVERSITARIO GARCILASO Todos los detalles para ver el partido y los festejos del tricampeonato.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.