GRABADO el 09-11-2025

Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR

Próximo a cumplir 29 años, Diego Elías Chehab no pierde la cabeza y tiene claro sus objetivos, obtener el título por segunda vez en Lima, coronándose en la disciplina de la raqueta rápida en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en julio del 2027 en la capital.



Suscríbete SIN COSTO a La República y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZ



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



Diego Elias

Panamericanos 2027

Lima

El Puma

Desde Líbero

¡CONFIMADO! Canal que trasmitirá los partidos de Universitario de Deportes por Liga 1 2026 Líbero.

¿SE MUDA DEL RÍMAC? Távara firmó contrato con CAMPEÓN peruano y sorprende a todos.

¿SE CANCELAN LOS AMISTOSOS? Perú NO pudo viajar a tiempo y se complica TODO.

Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE EN VIVO LIGA ARGENTINA JORNADA 15 Líbero.

¿El fin de una era? FIGURA de SportingCristal entra en los planes de Universitario para el 2026.

BOCA JUNIORS RIVER PLATE Datos para VER EN VIVO el Superclásico de Argentina.

BARCELONA VS CELTA DE VIGO: Hora y canal del partido POR LA LIGA Líbero.

REAL MADRID VS RAYO VALLECANO: Hora y canal del partido por LA LIGA Líbero.

REACCIONES de HINCHAS de UNIVERSITARIO tras conseguir el TRICAMPEONATO Líbero.

UNIVERSITARIO sacará brillo a su ESTRELLA DE TRICAMPEÓN ¿Habrá pasillo? Libero.

UNIVERSITARIO VS DEPORTIVO GARCILASO FECHA 18 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

ASÍ LLEGÓ UNIVERSITARIO AL PARTIDO DE PREMIACIÓN ANTE GARCILASO Líbero.

TOTTENHAM VS MANCHESTER UNITED: Hora y canal del partido por PREMIER LEAGUEA Líbero.

Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026 Líbero.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.