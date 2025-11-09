GRABADO el 09-11-2025

Próximo a cumplir 29 años, Diego Elías Chehab no pierde la cabeza y tiene claro sus objetivos, obtener el título por segunda vez en Lima, coronándose en la disciplina de la raqueta rápida en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en julio del 2027 en la capital.

