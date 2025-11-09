GRABADO el 09-11-2025

Atención conductores: Aparece enorme forado en plena avenida Néstor Gambetta en Ventanilla

Se ha reportado la aparición de un enorme forado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla. El hundimiento de una parte de la pista genera gran alarma entre los conductores y peatones que circulan por esta importante vía.



En la zona conocida como 39La Bajada de la Muerte39, se evidencia el enorme hueco que apareció tras un derrumbe en una obra que Provías había habilitado para facilitar el tránsito vehicular.



El forado de considerables dimensiones, ha ocasionado que el tránsito se convierta en caos obligando a los choferes a la búsqueda de rutas alternas, mientras que las autoridades locales trabajan para la evaluación de daños y prevención de posibles colapsos adicionales.



Peligro que pueda extenderse



Ahora existe la preocupación de que el colapso pueda extenderse a la vía principal, afectando el flujo de transporte en la concurrida vía.



Cabe señalar que, el daño en la plataforma ha generado mucha preocupación en conductores y vecinos debido a que esta zona conecta al puerto limeño con la ruta al puerto de Chancay.





Ingresa a http://ptv.pe/458132 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 09/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Se realizó Dame esos 5k para fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Dejan explosivo y mensaje de amenaza en condominio de Surco (2/2).

Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre (2/2).

Atención conductores: Aparece enorme forado en plena avenida Néstor Gambetta en Ventanilla.

Falsos pasajeros asaltan a taxista por aplicativo en Chorrillos.

Dejan explosivo y mensaje de amenaza en condominio de Surco (1/2).

Cercado de Lima: un delincuente herido y otro detenido deja enfrentamiento a balazos con la policía.

En pleno estado de emergencia se incrementan robos al paso en las calles de Chorrillos.

Empresario atacado por extorsionadores denuncia que le piden un millón de soles de cupo.

Ya no respetan ni a los muertos: Denuncian robo de lápidas y nichos en cementerio de SJL.

Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre (1/2).

Santa Anita: feria de carreras en Universidad de San Martín de Porres.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

¡Atención motociclistas! Uso de chalecos con placa se limita a zonas en estado de emergencia.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.