GRABADO el 26-06-2025

¡Machu Picchu entra en lista negra del turismo mundial! visitantes se sienten insatisfechos

Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del Perú, ha sido incluida en una lista negra internacional que sugiere no visitarla debido al bajo nivel de satisfacción reportado por los turistas. Así lo confirmó Tito Alegría, director ejecutivo de Proturismo. La advertencia según señaló fue hecha con anticipación a las autoridades, pero no se tomaron medidas correctivas a tiempo.



TURISMO A LA BAJA: FALTA DE ORDEN Y PLANIFICACIÓN



Desde hace tiempo, el nivel de satisfacción en la visita a Machu Picchu venía decayendo de forma importante, aseguró Alegría en Exitosa. Según el especialista, el problema no es la ciudadela en sí, sino la experiencia en general: falta de planificación urbana, caos en el acceso y ausencia de un plan maestro de conservación y embellecimiento del pueblo. Propuso seguir el ejemplo del Centro Histórico de Lima, que sí cuenta con un modelo de revalorización.



Proturismo plantea que se elabore un plan integral que permita ordenar el entorno de Machu Picchu Pueblo, asegurar la conservación del patrimonio y mejorar los servicios al visitante. La falta de infraestructura y control estaría provocando que uno de los destinos más emblemáticos del mundo pierda atractivo en los rankings internacionales.



INFORMALIDAD Y LARGAS COLAS



Entre los principales factores que generan malestar, Alegría destacó la informalidad en la venta de entradas físicas, que obliga a los turistas a madrugar muchas veces desde las 4:00 a.m. para conseguir acceso. Somos un destino lejano a las ciudades emisoras. No es lógico que alguien que ha viajado desde tan lejos tenga que hacer cola a esas horas, declaró.



De esta forma, Machu Picchu se encuentra hoy en el ojo del huracán turístico global, no por sus paisajes ni su historia, sino por fallas logísticas que podrían solucionarse con voluntad política y una visión moderna del turismo sostenible.

Desde 24 Horas

Además hoy día 27 de Junio

