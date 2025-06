GRABADO el 26-06-2025

Levantamiento del secreto de comunicaciones a Santiváñez se complica

El levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ha dado un inesperado giro que podría alargar aún más las investigaciones en su contra. Según documentación obtenida por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Santiváñez no tiene registrada a su nombre ninguna línea telefónica: desde el año 2005, utiliza un número que pertenece legalmente a su padre, Juan José Santiváñez Marín.



Este detalle, que no fue comunicado previamente a las autoridades, implica que para acceder al contenido de las comunicaciones del exministro, el Ministerio Público deberá ahora solicitar un nuevo levantamiento del secreto, esta vez dirigido al titular real de la línea: su progenitor. Definitivamente, esto no va a abonar a la averiguación de la verdad, advirtió José Carlos Mejía Chávez, abogado del agente policial Carlos Izquierdo Yarlequé, parte del caso.



DIFICULTADES EN EL PROCESO



La Fiscalía ya había enfrentado dificultades en este proceso. Durante un allanamiento a la vivienda de Santiváñez, este negó tener un celular o cualquier dispositivo electrónico en su poder. Panamericana accedió al acta correspondiente, donde consta que ni él ni su abogado entregaron equipo alguno, señalando que no tenía celular.



Fuentes cercanas al exministro señalaron que Santiváñez no considera irregular utilizar una línea que no está a su nombre. Sin embargo, este detalle no fue informado durante las diligencias, lo que ha terminado por dificultar el avance de las investigaciones preliminares, que ya llevan más de ocho meses. Ante este nuevo escenario, el Ministerio Público evalúa incorporar a Juan José Santiváñez Marín, padre del exministro, al proceso que actualmente involucra a su hijo.

Desde 24 Horas

