Panorama reveló en exclusiva nuevas conversaciones de WhatsApp entre el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”. Estos diálogos se habrían dado el 20 de mayo del 2024 cuando Santiváñez ya presidía la cartera del Interior.



“Yo me iré de ministro, pero se van pelear al Poder Judicial su reincorporación (…) Me los vuelo”, se lee en uno de los mensajes enviados por Santiváñez. Según José Carlos Mejía, abogado de “Culebra”, esta amenaza se dio por la sospecha de que buscaban su conexión familiar con Carlos Alvizuri, abogado de Jorge Ortiz Marreros en el caso “Los Waykis en la Sombra”.



“Mañana voy a pedir a la Reniec a ver quién más a sacado más fichas de mi familia”, se puede leer en otro de los mensajes que envía el ministro del Interior al capitán PNP Junior Izquierdo. “Así no son las cosas, Junior. Se meten con mi familia, los cag… en una. Y lo sabes, hermano”, continúa el mensaje Santiváñez, quien además negó la veracidad de las conversaciones.



POLICÍAS SERÍAN INVITADOS AL RETIRO



Para Carla Muschi, conductora de Panorama, esta revelación se conoce un contexto importante, pues 750 agentes policiales serían invitados al retiro de manera excepcional, al parecer por motivos políticos. Lo curioso es que, entre estos efectivos, se encontraría el coronel Harvey Colchado, enemigo Público de Juan José Santiváñez.

