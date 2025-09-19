Octavo retiro AFP: expertos aconsejan invertir en vivienda, educación o ahorro para un mejor futuro
El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP, pero los afiliados aún deberán esperar. Los especialistas advierten que el dinero no está guardado, sino invertido, por lo que se requiere tiempo. La disponibilidad se estima para noviembre o diciembre, justo en campaña navideña. Economistas recomiendan no gastarlo todo, sino usarlo en inversión, ahorro o educación.
