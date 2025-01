La cantante y bailarina #VernisHernández lo contó todo en #caféconlachevez : su vida en Cuba, su relación con #CarlosGonzales, su polémica con #GénesisTapia, el maíz de los futbolistas, la obesidad, la manga gástrica, el Covid y mucho más. ¡No te pierdas esta entrevista con harto 'chimi chimi'! #podcast #entrevista



00:00 INICIO

03:44 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA CÓMO DEJÓ CUBA PARA VENIR A PERÚ

09:23 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA CÓMO INICIÓ SU RELACIÓN CON CARLOS GONZÁLEZ

12:00 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA CÓMO CARLOS GONZÁLEZ CHOTEÓ SE DESHACIÓ DE GERENTE DE TV QUE LA ENAMORABA

17:32 VERNIS HERNÁNDEZ HABLA DE GÉNESIS TAPIA Y CARLOS GONZÁLEZ: "YO NO HABÍA TERMINADO LA RELACIÓN CON ÉL

19:27 VERNIS HERNÁNDEZ HABLA DE INFIDELIDAD DE CARLOS GONZÁLEZ CON GÉNESIS: "ELLA NO ERA LA ÚNICA"

20:23 VERNIS HERNÁNDEZ DESMIENTE A GÉNESIS TAPIA TRAS DECIR QUE CARLOS GONZÁLEZ ESTABA SOLTERO CUANDO SE METIÓ CON ÉL

25:08 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA QUE GÉNESIS TAPIA CONDICIONÓ A CARLOS GONZÁLEZ PARA OFICIALIZARLA: "O LA RECONOCÍA O LO DENUNCIABA POR AGRESIÓN"

29:24 VERNIS HERNÁNDEZ ACUSA A CARLOS GONZÁLEZ DE ENFRENTARLA CON GÉNESIS TAPIA: "NOS MANIPULABA PARA FAVORECER SU MARCA"

51:45 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA QUE SE HIZO LA MANGA GÁSTRICA: "PESABA 84 KILOS, EN DOS MESES ME ENGORDÉ POR LA DEPRESIÓN Y LA FALTA DE DEPORTE

52:28 VERNIS HERNÁNDEZ ESTUVO HOSPITALIZADA POR COVID-19: "MIS DOS PULMONES ESTUVIERON COMPROMETIDOS, ESTUVE CON OXÍGENO"

52:38 VERNIS HERNÁNDEZ PERDIÓ LA VOZ TRAS CONTAGIARSE DE COVID-19: "ME ENCONTRARON NÓDULOS EN LAS CUERDAS VOCALES"

56:20 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA QUE FUTBOLISTAS LA INVITARON A SALIR: "FUERON UNOS CUATRO O CINCO"

57:00 VERNIS HERNÁNDEZ REVELA QUE 'PAPELITO' QUE LE MANDÓ PELOTERO A DAYLIN CURBELO ERA PARA ELLA: "CARLOS LO VOLTEÓ TODO PARA HACER PUBLICIDAD"

59:10 CAFÉS CARGADOS



