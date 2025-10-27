GRABADO el 27-10-2025

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después

En el distrito de San Juan de Lurigancho, una vecina ampayó a tres delincuentes que ingresaron a su vivienda, hizo la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y estos antisociales fueron detenidos, pero 72 horas después los liberan a pesar de ser captados en cámara cometiendo el crimen.



LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada".

Enamorada podría estar vinculada al asesinato del alférez Jhordy Escobedo.

Robacasas liberados a pesar de denuncia.

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central.

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Balean gimnasio por segunda vez.

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años.

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo".

SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

José Pérez Guadalupe: "Jerí debe decidir para quién gobierna".

Mónica Delta: "El hueco que deja el Congreso traerá más pobreza".

Policía no sabe que desaparecidos están en fosas comunes.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

