GRABADO el 27-10-2025

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo"

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió continuar con la suspensión preventiva contra Delia Espinoza. Por esta razón, niegan su reincorporación como fiscal de la Nación, pese al fallo del Poder Judicial que anulaba su sanción.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo".

La cumbia peruana vuelve a sufrir un ataque extorsivo: Bus de Edu Lecca es baleado.

El terror se apodera de San Martín de Porres: Gimnasio es baleado por segunda vez.

Camión intentó ganarle paso a tren y terminó partido a la mitad.

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada".

Robacasas liberados a pesar de denuncia.

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central.

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas".

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Balean gimnasio por segunda vez.

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años.

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo".

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista"

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo"

video

La cumbia peruana vuelve a sufrir un ataque extorsivo: Bus de Edu Lecca es baleado

video

El terror se apodera de San Martín de Porres: Gimnasio es baleado por segunda vez

video

Camión intentó ganarle paso a tren y terminó partido a la mitad

video

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada"

video

Robacasas liberados a pesar de denuncia

video

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central

video

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas"

video

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025

video

Balean gimnasio por segunda vez

video

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años

video

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo"

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo