Como ya es costumbre, nuestro reportero Brian Matías salió a las calles para encontrar a malos conductores que dejan estacionados sus vehículos por horas y hasta días. Sin duda, una clara muestra de que se ha perdido el respeto no solo por las normas de tránsito, sino también por los mismos ciudadanos.



Este recorrido inició en las inmediaciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, en La Molina. Aquí muchos conductores no tienen reparos en dejar prácticamente abandonados sus autos, a pesar de ser una zona restringida. Incluso, un vehículo invadió el área verde para estacionarse.



Lo curioso de este caso es que el dueño de la unidad, al ver las cámaras de Panorama, prefirió regresar a su centro de labores y envió a un tercero para que mueva el carro. Sin embargo, este último ni siquiera lo pudo encender. Al final, el conductor se dio a la fuga para evitar la intervención de su vehículo.



OTROS INFRACTORES



Así como él, muchos conductores imprudentes no tienen reparos en dejar sus vehículos en zonas restringidas. Algunos reconocieron su falta ante las cámaras, sin embargo, otros reaccionaron de manera violenta no solo insultando a nuestro equipo, sino también despotricando contra la autoridad municipal.

Adem�s hoy dia 09 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.