GRABADO el 15-10-2025

¿Bukele a la peruana? Analista advierte sobre el estilo de José Jerí El Comercio

La analista política Mabel Huertas ofrece una mirada crítica al recién nombrado gabinete del presidente interino José Jerí, destacando los cuestionamientos hacia varios de sus ministros, el liderazgo del primer ministro Ernesto Álvarez, y el estilo comunicacional del mandatario. ¿Se trata de una estrategia sólida o solo una fachada efectista?



En esta entrevista, Huertas también señala la influencia de figuras como Nayib Bukele en la narrativa del nuevo gobierno y la necesidad urgente de responder a la inseguridad ciudadana. ¿Podrá Jerí mantener el respaldo ciudadano hasta el 2026? Aquí el análisis completo.



