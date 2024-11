Bolivia vs Paraguay jugarán por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026 en uno de los estadios más altos del mundo, en el Estadio Municipal de El Alto. Sigue la transmisión con la narración de Tony Astocóndor y los comentarios de Eduardo Arias y Jorge Amado Nunes. Vive el minuto a minuto en #Depor #BoliviavsParaguay #BoliviavsParaguayenvivo



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 Depor



Partido Bolivia vs. Paraguay

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO (19/11/24)

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO POR INTERNET

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO HOY

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO GRATIS

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO POR INTERNET GRATIS

Bolivia vs. Paraguay EN DIRECTO

Bolivia vs. Paraguay EN DIRECTO GRATIS

Bolivia vs. Paraguay EN DIRECTO ONLINE

Bolivia vs. Paraguay EN DIRECTO POR INTERNET

Bolivia vs. Paraguay EN DIRECTO HOY

Bolivia vs. Paraguay EN VIVO

Bolivia vs. Paraguay GRATIS

Dónde ver Bolivia vs. Paraguay

Bolivia vs. Paraguay Movistar Deportes

Bolivia vs. Paraguay Movistar TV App

Bolivia vs. Paraguay Movistar Play

Bolivia vs. Paraguay Tigo Sports

Bolivia vs. Paraguay GEN

Bolivia vs. Paraguay Hei

Movistar Deportes EN VIVO

Movistar TV App EN VIVO

Movistar Play EN VIVO

Tigo Sports EN VIVO

GEN EN VIVO

Hei EN VIVO

Secta Deportiva

Casaca del Fútbol

ABC TV

Deportes al Taco

Noticias adicionales en Diario Depor

El Hijo Pródigo Regresa: ¿NEYMAR volverá al Santos en 2025? | Depor

El FILÓSOFO del fútbol: GUSTAVO ALFARO y sus FRASES más ICÓNICAS | Depor

GARECA sobre PERÚ 0-0 CHILE: "TENEMOS QUE IR PARTIDO A PARTIDO" | Depor

JORGE FOSSATI: "Conozco bien mi profesión y tengo una promesa con el aficionado" | Depor

BOLIVIA 2- 2 PARAGUAY: POST-PARTIDO, COMENTARIOS, RESUMEN Y GOLES | ELIMINATORIAS 2026

CARTAGENA tras PERÚ 0-0 CHILE: "DEBIMOS GANAR, ERA UN RIVAL DIRECTO" | Depor

¡GARECA BOICOTEÓ A CHILE!: REACCIONES de hinchas y prensa chilena tras PERÚ 0-0 CHILE | Depor

FOSSATI tras PERÚ 0-0 CHILE: "Sí me equivoqué, lo reconoceré" | Depor

PERÚ al FONDO de la TABLA: ANÁLISIS DEL PARTIDO CON ARGENTINA | Depor

Así se retiraba Oliver Sonne tras el PERÚ 0-0 CHILE | Depor

"REVIVIMOS": REACCIONES de HINCHAS y PRENSA CHILENA tras CHILE 4-2 VENEZUELA | Depor

ARGENTINA 1 - 0 PERÚ: POST-PARTIDO, COMENTARIOS, GOL Y RESUMEN | ELIMINATORIAS 2026

ALEXANDER CALLENS tras PERÚ 0-0 CHILE: "NO TUVIMOS LA SUERTE DE ENCAJAR EL GOL" | Depor

GARECA sobre PERÚ 0-0 CHILE: "PERÚ es muy difícil de local" | Depor

"AÚN NO ESTAMOS ELIMINADOS": PAOLO GUERRERO tras PERÚ 0-0 CHILE | Depor

Además hoy día 20 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.