Aunque sus efectos cancerígenos están comprobados solo en ratas y no en humanos, especialistas recomiendan usar el sentido común y no consumir productos que contengan el colorante rojo y diversos aditivos artificiales. El radiooncólogo Yan Vargas , precisa el daño que podemos ocasionar a nuestra salud si no somos responsables de lo que comemos.

