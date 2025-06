GRABADO el 04-06-2025

Hallan comida de montañistas en nevado, pero ellos siguen perdidos: Estas son las hipótesis

Montañistas de todo el mundo y organizaciones sin fines de lucro se encuentran buscando a tres montañistas que llevan 6 días perdidos en un nevado de Áncash. Ha habido hallazgos importantes, pero por ahora no se encuentran a los tres muchachos. Estas son las hipótesis que manejan sobre qué pudo haber pasado.



Desde Latina Noticias

DINA BOLUARTE PIDE AUTORIZACIÓN AL CONGRESO PARA VIAJAR A FRANCIA DEL 7 AL 11 DE JUNIO.

PREMIER ARANA: "ESPERAMOS CONTAR CON EL APOYO DEL PARLAMENTO PARA AUTORIZAR VIAJE DE LA PRESIDENTA".

Detienen a 5 sicarios tras asesinato de promotor: "Una lucha por el dominio de discotecas".

Obligan a la iglesia a revelar casos de abuso sexual: "Debemos demostrar nuestra inocencia".

Trump eleva al 50 los aranceles al acero y aluminio: Canadá amenaza con demandar a Estados Unidos.

De emprendedora a cajera de 'El Monstruo': Se mostraba próspera en redes sociales.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DEL 2025.

Familiares de montañistas perdidos en Áncash suplican ayuda: "Estoy con el corazón partido".

Así se ve el criminal más buscado del Perú: 'El Monstruo' se queda sin aliados.

Madre de 'El Monstruo' recolectaba dinero de las extorsiones en Perú.

Rafael López Aliaga: El Salvador ha derrotado el "terrorismo urbano".

CAPTURA DE "LOS INJERTOS DEL CONO NORTE": CONTROL DE IDENTIDAD DE DETENIDOS VINCULADOS AL 'MONSTRUO'.

¿No hay negros en Argentina? La historia de la exclusión afroargentina.

Capturan a familiares cercanos del buscado criminal 'Fito': ¿Qué tan cerca están de atraparlo?.

Además hoy día 04 de Junio en el calendario del Perú.

