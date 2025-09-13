GRABADO el 13-09-2025

BARCELONA VS VALENCIA: ¿dónde y a qué hora ver el duelo por la fecha 4 de LaLiga Líbero

Barcelona y Valencia protagonizarán un interesante encuentro, este domingo 14 de septiembre, en el marco de la fecha 4 de LaLiga. ¿Dónde y a qué hora podremos ver este duelo? Te lo contamos en el siguiente video.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Miguel Araujo responde tras polémicas declaraciones de Sergio Peña Líbero.

MIGUEL ARAUJO explotó contra el arbitraje tras DERROTA en CUSCO por el TORNEO CLAUSURA Líbero.

UNIVERSITARIO 2-1 MELGAR: Hinchas cremas celebran triunfazo en Arequipa Líbero.

Burnley tomó drástica decisión con Oliver Sonne previo al partido contra Liverpool Líbero.

UNIVERSITARIO VS MELGAR FECHA 8 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

Patrick Zubczuk dejó POTENTE frase luego de GANARLE a ALIANZA LIMA en Matute Líbero.

Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte revelación tras valioso triunfo en Matute.

ALIANZA LIMA 3-4 DEPORTIVO GARCILASO: Hinchas blanquiazules furiosos tras derrota en Matute Líbero.

UNIVERSITARIO SUFRIRÁ 4 BAJAS IMPORTANTES PARA EL DUELO ANTE MELGAR Líbero.

ALIANZA LIMA VS DEPORTIVO GARCILASO FECHA 8 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

EMELEC vs BARCELONA SC: ¿dónde y a qué hora ver el Clásico del Astillero por la LigaPro? Líbero.

BARCELONA VS VALENCIA: ¿dónde y a qué hora ver el duelo por la fecha 4 de LaLiga Líbero.

MELGAR UNIVERSITARIO: Todos los detalles para ver EnVivo el partido por el Clausura de la Liga1.

Almendrades, Nekroos y los MC's de Red Bull eligen al mejor freestyler peruano de la historia.

¿Chuty o Aczino? Los MC's de Red Bull Batalla Perú 2025 eligen al mejor de la historia Líbero.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Miguel Araujo responde tras polémicas declaraciones de Sergio Peña Líbero

video

MIGUEL ARAUJO explotó contra el arbitraje tras DERROTA en CUSCO por el TORNEO CLAUSURA Líbero

video

UNIVERSITARIO 2-1 MELGAR: Hinchas cremas celebran triunfazo en Arequipa Líbero

video

Burnley tomó drástica decisión con Oliver Sonne previo al partido contra Liverpool Líbero

video

UNIVERSITARIO VS MELGAR FECHA 8 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

Patrick Zubczuk dejó POTENTE frase luego de GANARLE a ALIANZA LIMA en Matute Líbero

video

Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte revelación tras valioso triunfo en Matute

video

ALIANZA LIMA 3-4 DEPORTIVO GARCILASO: Hinchas blanquiazules furiosos tras derrota en Matute Líbero

video

UNIVERSITARIO SUFRIRÁ 4 BAJAS IMPORTANTES PARA EL DUELO ANTE MELGAR Líbero

video

ALIANZA LIMA VS DEPORTIVO GARCILASO FECHA 8 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

EMELEC vs BARCELONA SC: ¿dónde y a qué hora ver el Clásico del Astillero por la LigaPro? Líbero

video

BARCELONA VS VALENCIA: ¿dónde y a qué hora ver el duelo por la fecha 4 de LaLiga Líbero

video

MELGAR UNIVERSITARIO: Todos los detalles para ver EnVivo el partido por el Clausura de la Liga1

video

Almendrades, Nekroos y los MC's de Red Bull eligen al mejor freestyler peruano de la historia

video

¿Chuty o Aczino? Los MC's de Red Bull Batalla Perú 2025 eligen al mejor de la historia Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 15 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo