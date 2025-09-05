GRABADO el 05-09-2025

JUGADORES DE ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO fueron SANCIONADOS por la FPF tras el clásico Líbero

Comisión Disciplinaria habría emitido fuertes sanciones contra Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés por el clásico jugado entre Alianza Lima y Universitario.


Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

ANDY POLO VUELVE A ENTRENAR CON PERÚ LUEGO DE ESTAR AUSENTE EN EL PARTIDO ANTE URUGUAY .

COMISIÓN DISCIPLINARIA SANCIONA A ALIANZALIMA Y UNIVERSITARIO TRAS EL CLÁSICO Líbero.

PORTUGAL VS ARMENIA EN VIVO por las ELIMINATORIAS EUROPEAS 2026 Líbero.

¡NO SE GUARDÓ NADA! Navarro dejó fuerte mensaje sobre la 'U' tras sanción de la CD-FPF .

JUGADORES DE ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO fueron SANCIONADOS por la FPF tras el clásico Líbero.

COLOMBIA VS BOLIVIA EN VIVO por las ELIMINATORIAS 2026 FECHA 17 EnDirectoLR.

¡CARLOS ZAMBRANO ESTALLÓ TRAS SER SUPLENTE EN EL PERÚ VS URUGUAY! Líbero.

JAMES RODRÍGUEZ Y SU ADIÓS EN EL METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Líbero.

MESSI jugó su último partido con Argentina: ¿El gran ausente en el Mundial 2026? Líbero.

Yotún confía en la que próxima generación en Perú puede darnos muchas alegrías Líbero.

¿El PEOR Perú de la historia? La Bicolor y los TERRIBLES números que logró en estas Eliminatorias.

EN EL FONDO: Selección peruana podría quedar última en la tabla de posiciones Líbero.

Conmebol lo CONFIRMÓ: AlianzaLima parte con VENTAJA para el duelo de local ante la UdeChile.

PERÚ VS URUGUAY: Hinchas de la Bicolor decepcionados tras goleada por las Eliminatorias Líbero.

PERÚ VS URUGUAY FECHA 17 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS Líbero.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

ANDY POLO VUELVE A ENTRENAR CON PERÚ LUEGO DE ESTAR AUSENTE EN EL PARTIDO ANTE URUGUAY

video

COMISIÓN DISCIPLINARIA SANCIONA A ALIANZALIMA Y UNIVERSITARIO TRAS EL CLÁSICO Líbero

video

PORTUGAL VS ARMENIA EN VIVO por las ELIMINATORIAS EUROPEAS 2026 Líbero

video

¡NO SE GUARDÓ NADA! Navarro dejó fuerte mensaje sobre la 'U' tras sanción de la CD-FPF

video

JUGADORES DE ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO fueron SANCIONADOS por la FPF tras el clásico Líbero

video

COLOMBIA VS BOLIVIA EN VIVO por las ELIMINATORIAS 2026 FECHA 17 EnDirectoLR

video

¡CARLOS ZAMBRANO ESTALLÓ TRAS SER SUPLENTE EN EL PERÚ VS URUGUAY! Líbero

video

JAMES RODRÍGUEZ Y SU ADIÓS EN EL METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Líbero

video

MESSI jugó su último partido con Argentina: ¿El gran ausente en el Mundial 2026? Líbero

video

Yotún confía en la que próxima generación en Perú puede darnos muchas alegrías Líbero

video

¿El PEOR Perú de la historia? La Bicolor y los TERRIBLES números que logró en estas Eliminatorias

video

EN EL FONDO: Selección peruana podría quedar última en la tabla de posiciones Líbero

video

Conmebol lo CONFIRMÓ: AlianzaLima parte con VENTAJA para el duelo de local ante la UdeChile

video

PERÚ VS URUGUAY: Hinchas de la Bicolor decepcionados tras goleada por las Eliminatorias Líbero

video

PERÚ VS URUGUAY FECHA 17 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo