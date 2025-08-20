GRABADO el 20-08-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 20 de agosto de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 20 de agosto de 2025.

Carabayllo: Familias quedan en la calle tras voraz incendio.

Bus de 'Anconero' se queda sin llantas en plena marcha y provocó el pánico en los usuarios.

Sujeto acaba con la vida de su pareja y para borrar las huellas ¡Prendió en fuego la casa!.

¡Niños que inspiran! Pequeños pacientes del INSN dan ejemplo de lucha por la vida (part 2).

Hombre escapa de la muerte tras ser atravesarle un fierro por el cuello.

¡Perú es clave! Pan con chicharrón busca ser el mejor en el 'Mundial de desayunos'.

Elvis Vergara, investigado por el caso 'Los niños', gana poder en el Congreso.

Dina Boluarte: Las denuncias archivadas y las carpetas fiscales en su contra.

Tacna: Bomberos y serenos luchaban contra un incendio y descubren macabro feminicidio.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

