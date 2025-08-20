GRABADO el 20-08-2025

MTC garantiza normalidad en transporte pese al anunciado paro del gremio

Fe de Erratas SIGUE LA TENSIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA - ATV.

MTC garantiza normalidad en transporte pese al anunciado paro del gremio.

Debate en Perú por sentencia del TC que frena investigaciones a presidentes.

Gladys Echaíz lamenta que el TC no competencias de la Fiscalía en caso Boluarte.

Vicepresidente del Congreso respalda fallo del TC en favor de Dina Boluarte.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 20 de agosto del 2025.

Muro de contención colapsa sobre vivienda en Ancón y deja un fallecido.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 20 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Se la sensación de tus reuniones con estos bocaditos con masa hojaldre.

Ministerio de Transportes responde tras reportes de fallas en el sistema de exámenes médicos.

Colecta nacional de la Liga Contra el Cáncer: ¿Cómo identificar a los voluntarios?.

Abuelito denuncia abusiva intervención de fiscalizadores que lo dejaron sin su quiosquito.

Sistema de exámenes médicos falla continuamente y usuarios no pueden sacar sus brevetes.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 20 de agosto de 2025.

Mujer intenta retirar 3 mil soles de cajero y este se queda con su dinero.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

