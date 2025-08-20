GRABADO el 20-08-2025

Gladys Echaíz lamenta que el TC no competencias de la Fiscalía en caso Boluarte

La congresista advierte que el fallo mantiene vacíos que generan interpretaciones.



