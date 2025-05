GRABADO el 03-05-2025

Piura: lanzan explosivo a restaurante de dueños de Corazón Serrano

Según primeras informaciones, el ataque se registró anoche, cerca de las 9:40 p.m., dos sujetos a bordo de una moto lazaron un explosivo contra el conocido restaurante 'Doña Eladia', ubicado en la avenida Grau, región Piura.



La detonación alarmó a los comensales que inmediatamente se colocaron debajo de las mesas, mientras los niños lloraban muy asustados. Afortunadamente el ataque no dejó heridos ni fallecidos, solo daños materiales.



FAMILIA GUERRERO NEYRA



Trascendió que el restaurante pertenecería a la familia Guerrero Neyra, fundadora del grupo musical Corazón Serrano, quienes desde hace varios meses estaría siendo amenazados por los extorsionados para que paguen cupos.



Tras el atentado, se desplegó un amplio operativo policial en la zona, pero no lograron ubicar a los atacantes. Las cámaras de seguridad permitirán identificar a los criminales. Los dueños del negocio no declararon a la prensa.

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 03 DE MAYO DEL 2025.

Reabre histórica iglesia Santo Domingo tras cuatro años de restauración.

Migraciones amplía horarios y módulos para emisión de pasaportes.

Surquillo: balean a vendedor de jugos por negarse a pagar cupo de 15 soles.

Chiclayo: periodista es asaltado en plena transmisión en vivo.

Piura: lanzan explosivo a restaurante de dueños de Corazón Serrano.

Cieneguilla: centro de rehabilitación de donde fugaron 15 internos tenía licencia de restaurante.

SJM: capturan a alias Bartolito por robar pollos en mercados.

Independencia: sicarios balean a taxista y lo dejan grave.

Iquitos: falsos mototaxistas asaltan a cliente de hotel.

San Miguel: vecinos se muestran a favor de reubicación de Maranguita.

La Libertad: enfrentamiento entre policías y mineros ilegales deja ocho heridos en Pataz.

Rímac: vecinos exigen mayor seguridad tras atentado a colectivero.

Carabayllo: balean a colectivero porque se habría negado a pagar cupos.

Penal de Huancayo: registran a agentes del INPE recibiendo coimas.

Además hoy día 04 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.