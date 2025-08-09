Huancavelica mostrará su riqueza productiva en la Expo Perú Los Andes 2025
Huancavelica se prepara con entusiasmo para participar en la sexta edición de la Expo Perú Los Andes 2025, que se realizará en Cusco del 18 al 21 de septiembre. Productores locales presentarán lo mejor de su tierra: fibra de alpaca, maca andina, sal rosada, miel y derivados, frutas, lácteos, vino de guinda y mucho más.
