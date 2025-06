GRABADO el 20-06-2025

SABOR NIKKEI: TRADICIÓN Y MODERNIDAD QUE EXPLORA LA FUSIÓN PERUANO-JAPONESA

La cocina nikkei (fusión peruano-japonesa) es un símbolo de integración cultural de cómo dos culturas muy diferentes se encuentran y crean algo nuevo y exitoso. Los sabores nikkei se han exportado a ciudades como Nueva York, Madrid, Londres, Santiago y Ciudad de México.



Actualmente el sabor nikkei es referencia mundial luego de que el restaurante Maido haya sido nombrado como el mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants.



SABOR NIKKEI: TRADICIÓN Y MODERNIDAD QUE EXPLORA LA FUSIÓN PERUANO-JAPONESA.

