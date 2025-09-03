GRABADO el 03-09-2025

Ministro de Justicia con 14 investigaciones será quien evalúe reforma de justicia en el Congreso

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, será uno de los encargados de evaluar y opinar sobre la propuesta de reforma del sistema de justicia que impulsa el Congreso de la República. Sin embargo, su participación ha generado controversia debido a las 14 investigaciones fiscales que enfrenta por presuntos delitos como tráfico de influencias, lavado de activos, abuso de autoridad, negociación incompatible y encubrimiento personal, entre otros.



REACCIONES DESDE EL CONGRESO



Diversos congresistas cuestionaron su idoneidad. El parlamentario Alejandro Cavero, de Avanza País, señaló: No me parece que el señor Santiváñez sea la persona más idónea para liderar el proceso de reforma de justicia desde el Ejecutivo.



No obstante, en el Legislativo también surgieron voces en defensa del ministro. El almirante en retiro Jorge Montoya, de Honor y Democracia, sostuvo que las denuncias que pesan sobre Santiváñez responden a una persecución política, que arrastra desde su paso por el Ministerio del Interior. Definitivamente parece algo personal, afirmó.



Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, adoptó una posición más neutral al remarcar que el análisis del Congreso se centrará en el contenido de las propuestas y no en la situación personal de quien las envíe: Hoy por hoy se necesita una reforma del sistema de justicia. Toda propuesta se va a analizar con la objetividad que amerita.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 4 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Alejandro Toledo: Dictan 13 años y 4 meses de carcel a expresidente por caso Ecoteva shorts.

Martín Vizcarra saldrá hoy de Barbadillo shots.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Fiscalía advierte que recorte presupuestal pone en riesgo la lucha contra el crimen organizado.

José Luis Pérez Guadalupe sobre penal El Frontón: Es una vendida de humo.

Luis Lamas Puccio: "Martín Vizcarra se muestra como un perseguido político".

Contraloría alerta que construcción de cinco penales está paralizada.

Barrios Altos: inician proceso de restauración de histórica Plaza Italia.

Cae El Bemba tras robar celular: entre lágrimas dijo que lo hizo por su hijo enfermo.

Ministro de Transportes acusa presiones de alcalde de Lima para favorecer a empresas privadas.

Ministro de Justicia con 14 investigaciones será quien evalúe reforma de justicia en el Congreso.

Alejandro Toledo: dictan 13 años y 4 meses de cárcel a expresidente por caso Ecoteva.

Simpatizantes y familiares retiraron pertenencias de Betssy Chávez del penal de Chorrillos.

Betssy Chávez saldrá en libertad: TC ordena su excarcelación tras declarar fundado habeas corpus.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.