Así cayó 'Toby' cuando huía en camioneta robada: Su cómplice logró escapar
Cayó alias 'Toby' cuando huía a bordo de una camioneta que habría robado en el distrito de Comas. La policía encontró un arma con el que encañonó a su víctima.
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 02 DE OCTUBRE DEL 2025.
Al menos 5 buses afectados: Bajan llantas a los que circulan en paro de transportistas.
Buses del Anconero y Vipusa salen en paro: "Denuncian que unidades informales están saliendo".
"Salen a trabajar bajo su responsabilidad": Menos buses en avenidas de Lima por paro de transporte.
PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: ESTOS SON LOS GREMIOS QUE ACATAN LA PARALIZACIÓN.
Cayeron extorsionadores en hostal con armas y granadas: "Se hacían llamar los Antitren".
Así cayó 'Toby' cuando huía en camioneta robada: Su cómplice logró escapar.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Rescatan a menor presuntamente secuestrada por hombre de 41 años: Un mensaje por Whatsapp la salvó.
"Pequeño J" a la espera de ser extraditado a Argentina tras ser vinculado con triple feminicidio.
Duplican agentes policiales para vigilar a "Pequeño J", acusado de triple feminicidio en Argentina.
Se expulsará a cómplice argentino de "Pequeño J" lo más pronto posible.
Así luce "El Jorobado", enemigo de "El Monstruo", en el penal Ancón I.
Ministro del Interior responde ante denuncias por agresión a periodistas al cubrir manifestaciones.
Martín Valeriano critica al ministro Malaver: "Malos gremios están confabulando para levantar paro".
Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.
