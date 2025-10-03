GRABADO el 03-10-2025

¡ÚLTIMAHORA! EE.UU. destruye NUEVA NARCOLANCHA frente a VENEZUELA LR

GUERRA EN EL CARIBE Estados Unidos anunció una nueva ofensiva letal en el Caribe. Según el secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, este viernes 3 de octubre sus tropas destruyeron una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo habría acabado con la vida de cuatro personas, según el Pentágono. "Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", dijo Hegseth. Washington aseguró que la operación se produjo en aguas internacionales y elevó a 21 la cifra de víctimas mortales en lo que va de esta campaña militar.

