GRABADO el 02-11-2025

Alcalde de Sullana pide declarar en emergencia la provincia ante ola de extorsiones

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, expone la grave situación de inseguridad que enfrenta su provincia. Con más de 70 casos de sicariato y 800 denuncias de extorsión, el burgomaestre solicita declarar nuevamente en estado de emergencia a Sullana y el cambio total de efectivos policiales por presuntos vínculos con la delincuencia.

