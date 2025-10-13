Familias afectadas buscan ayuda tras trágico siniestro Edición Mediodía Noticias Perú
Más de 140 familias han resultado afectadas tras un gran siniestro que arrasó con sus viviendas en Lima. Muchas de ellas han pasado la noche sin refugio, incluyendo niños que necesitan urgentemente asistencia. Mientras algunos reciben apoyo solidario, otros siguen esperando ayuda oficial. Este reportaje recoge sus voces y muestra la necesidad de una acción humanitaria urgente, enfocada en la reubicación segura y la recuperación escolar de cientos de menores afectados.
