GRABADO el 22-08-2025

DONALD TRUMP SE PRONUNCIA SOBRE SITUACIÓN CON VENEZUELA

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).



Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

FISCALÍA EN VIVO: RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

DONALD TRUMP SE PRONUNCIA SOBRE SITUACIÓN CON VENEZUELA.

¿CUÁL ES TU PEDIDO? TODOS LOS DETALLES DEL NUEVO PROGRAMA DE LATINA CON NELLY ROSSINELLI.

Peruana transformó basural en un jardín botánico.

"Tenemos el mejor del mundo, pero no lo apreciamos".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

Peruanos gastan más en pasajes debido a las extorsiones.

Colombia sufre dos atentados en un mismo día: 18 personas murieron.

Niño ruega por su vida durante robo: "Tengo 6 soles, se los voy a dar".

DOBLE ATENTADO EN COLOMBIA DEJA FALLECIDOS.

La policía capturó a "Los Maléficos del Cono" con municiones en el Centro de Lima.

Motociclista murió atropellada a 5 minutos de llegar a su casa en Cercado de Lima.

TERREMOTO DE 7.6 EN PASO DE DRAKE AL SUR AUSTRAL DE CHILE.

Arturo Alegría anunció el retiro de la propuesta de aumento de sueldo para diputados y senadores.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

