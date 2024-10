El analista político, Ángel Delgado, se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a nueve extorsionadores con armas de fuego y granadas en el distrito de El Agustino.



En declaraciones para 2024 en 24 Horas, el analista lamentó la situación de inseguridad que azota al país y señaló que las medidas impulsadas por los poderes del Estado, como la ley de "criminalidad sistemática", no ayuda a resolver la problemática.



"La ausencia de una política eficaz, la carencia de planes, principalmente, para hacer operativos [...] yo no creo que cambiando el nombre a delitos ya tipificados en el Código, poniéndole [...] criminalidad sistemática, estemos modificando la realidad", dijo.



SOBRE LIBERACIÓN DE IVÁN QUISPE PALOMINO



Asimismo, Delgado cuestionó duramente al gobierno de Dina Boluarte, por no emitir ningún pronunciamiento sobre la polémica detención de Iván Quispe Palomino, sindicado por el Mininter como el número 2 de Sendero Luminoso, hecho que fue desmentido por varios especialistas y que terminó con su liberación.



"Lo que a mi me preocupa, es que el Gobierno haya dejado pasar ya 48, 72 horas (tras la detención de Quispe Palomino) y no de una respuesta y haya insistido [...] a pesar que las evidencias iban por un sentido contrario. La necesidad del Gobierno de tener un hecho que lo salve, una gesta que le permita mejorar su imagen, lo lleva a inventar la realidad", sostuvo.





