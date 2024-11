La falta de chalecos antibalas adecuados y el escaso equipamiento en los convenios de patrullaje integrado entre la policía y los serenos municipales están generando preocupaciones sobre la seguridad de los efectivos.



Este problema se evidenció en un reciente incidente en el que el suboficial Pablo Baltazar Sánchez, durante un patrullaje en conjunto con serenos del distrito de San Borja, fue baleado en la cabeza por un delincuente.



Aunque el sereno estaba realizando su labor de forma habitual, no llevaba chaleco antibalas en el momento del ataque. Como resultado, el impacto comprometió su visión, generando un riesgo adicional para su integridad física.



ALCALDE DE SAN BORJA SE PRONUNCIA



El alcalde de San Borja, Marco Álvarez, reconoció la falta de chalecos antibalas para los serenos y señaló que en algunos distritos sí se ha dotado de este equipo. No obstante, el convenio con el Ministerio del Interior (Mininter) no especifica la responsabilidad de proveer estos recursos ni para la policía ni para los serenos.

