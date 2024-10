La Victoria no utiliza motos donadas porque no tiene serenos | Edición Mediodía | Noticias Perú



La municipalidad de La Victoria tiene 40 motos de patrullaje inactivas porque no tienen serenos que las puedan manejar. Los vehículos fueron donados por la Municipalidad de Lima para que puedan combatir la inseguridad en su distrito. Sin embargo, se encuentran varadas desde hace varios días en el almacén porque no cuentan con suficiente personal.



Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

