GRABADO el 16-10-2025

ENVIVO UNA PERSONA FALLECIÓ TRAS PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO Y EL CONGRESO PUROSFACTOS

Una persona falleció la noche del miércoles en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso en el Cercado de Lima. Un amigo de Eduardo Ruiz Sanz, el joven de 32 años que perdió la vida tras las protestas, aseguró que un supuesto agente terna habría efectuado varios disparos en la zona de la avenida Quilca.



