GRABADO el 16-10-2025

Una persona falleció tras protestas contra el Gobierno y el Congreso

Una persona falleció la noche del miércoles en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso en el Cercado de Lima. Un amigo de Eduardo Ruiz Sanz, el joven de 32 años que perdió la vida tras las protestas, aseguró que un supuesto agente terna habría efectuado varios disparos en la zona de la avenida Quilca.

Una persona falleció tras protestas contra el Gobierno y el Congreso

Desde RPP Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

