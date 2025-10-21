GRABADO el 21-10-2025

ENVIVO CONEXIÓN 21/10/25 CONEXIONRPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOUNIVERSITARIO MÁS CERCA DEL TRI ¿CUÁNTOS PUNTOS LE FALTA? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 21/10/2025 FCCRPP.

¿Pato Cabanillas se queda en Sport Boys para el 2026? SEGMENTO TocoYMeVoy.

"SU PROTAGONISMO LE GANA" Analizamos el DESEMPEÑO de Joel Alarcón en el U vs. Ayacucho FC FCCRPP.

Renzo Reggiardo responde si culminará su gestión o postulará a elecciones 2026 ROTATIVARPPDESPACHO.

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 21/10/25.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 21/10/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 21/10/25 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 21/10/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 21/10/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 21/10/2025 NEGOCIOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO MODA SOLIDARIA: DISEÑADORES PERUANOS TENDRÁN DESFILE EN EL RASTRILLO MuchaModa.

Mineros artesanales permanecen frente al Congreso ROTATIVARPP DESPACHO.

¿Es viable una nueva extensión del Reinfo? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOUNIVERSITARIO MÁS CERCA DEL TRI ¿CUÁNTOS PUNTOS LE FALTA? 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 21/10/2025 FCCRPP

video

¿Pato Cabanillas se queda en Sport Boys para el 2026? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

"SU PROTAGONISMO LE GANA" Analizamos el DESEMPEÑO de Joel Alarcón en el U vs. Ayacucho FC FCCRPP

video

Renzo Reggiardo responde si culminará su gestión o postulará a elecciones 2026 ROTATIVARPPDESPACHO

video

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 21/10/25

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 21/10/2025

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 21/10/25 NOTICIASRPP

video

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 21/10/2025 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 21/10/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO NEGOCIOS 360 21/10/2025 NEGOCIOSRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/10/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO MODA SOLIDARIA: DISEÑADORES PERUANOS TENDRÁN DESFILE EN EL RASTRILLO MuchaModa

video

Mineros artesanales permanecen frente al Congreso ROTATIVARPP DESPACHO

video

¿Es viable una nueva extensión del Reinfo? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Medicina Natural

Día Internacional de la Medicina Natural

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Tartamudez

Día Mundial de la Tartamudez

Creación del Diario Oficial El Peruano

Creación del Diario Oficial El Peruano

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 22 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo