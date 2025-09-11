GRABADO el 11-09-2025

DONALD TRUMP LAMENTÓ la partida abrupta de su aliado político CHARLIE KIRK en Utah

Esta mañana de jueves 11 de septiembre en el acto central de homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas, el presidente Donald Trump ofreció un discurso en el que subrayó que habló sobre la fecha que marcó un antes y un después en la historia mundial. Además dedicó unos minutos sobre el asesinato de Charlie Kirk, la tarde de ayer miércoles 10 de septiembre.



"Antes de empezar, déjenme expresar el horror y dolor que tantos americanos han sentido ante el horrible asesinato de Charlie Kirk. Charlie era un grande de su generación, un campeón de la libertad, y una inspiración para millones y millones de personas. Nuestras oraciones están con su hermosa mujer, Erika, y sus hermosos hijos, maravillosas personas que son."



"Lo extrañamos bastante, pero no dudo que la voz de Charlie, y el poder que impulsó en la gente, sobre todo en los jóvenes, vivirá. Me agrada avisar que pronto honraré a Charlie Kirk póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad. La fecha de la ceremonia se anunciará pronto y solo les garantizo que habrá una gran multitud, una muy grande."



