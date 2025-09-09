GRABADO el 09-09-2025

ESTALLIDO EN NEPAL: Protestas por desempleo juvenil desata CRISIS POLÍTICA dejando víctimas mortales

Cientos de manifestantes incendiaron el martes último el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli, después que la represión de las protestas contra el gobierno del lunes dejara al menos 19 muertos. Mayra Calderón y Alvaro Treneman hablan con el internacionalista Francisco Belaunde sobre la situación en NEPAL.
